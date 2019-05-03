MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nün, müstesna bir uyanışın adı, muazzez bir uyanıklığın ahlakı, muhteşem bir mücadele ufkunun anısı olduğunu belirten Bahçeli, “Türk ve Türkiye düşmanı akım, görüş, fikir ve yabancı ideolojilere karşı demokratik itirazlarını, meşru reflekslerini, sivil tepkilerini cesurca gösteren dönemin Türk milliyetçileri her türlü takdir ve övgünün üzerindedir. Onlar bizim heyecan ve iftihar kaynaklarımızdır.” dedi.

“3 Mayıs, haktan, halktan ve hakikatten yana olanların inançlı duruşudur”

3 Mayıs 1944’te aslen ve esasen milli bekanın müdafaasının yapıldığını belirten Bahçeli, Türk milletine mensubiyetin kuvveden fiile çıkan iradesinin yüksek bir çağrı olarak sahnelendiğini söyledi.

Bahçeli şöyle devam etti:

“Vesayete karşı çıkılmış, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara belki de ilk kez demokratik gösterilerle karşı durulmuştur.

3 Mayıs, haktan, halktan ve hakikatten yana olanların inançlı duruşudur. Allah’a çok şükür bu tarihi duruş, zaman içinde dalga dalga büyümüş, gittikçe alanını genişletmiş, toplumsal zeminde kökleşip milliyetçi bir harekete istikamet çizmiştir. 3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle tutuklanan 24 milliyetçi kahraman sırf düşüncelerinden, sadece Türklük ve Türkçülük ülkülerinden dolayı nice iftira ve isnatlara maruz kalmışlardır. Milliyetçiliğin demokrasiyle özdeşliğinin derin izleri, tam bağımsızlık ve hürriyetle birlikteliğinin kanıt ve kararları hiç kuşku yok ki zorlu 1940’lı yılların hüzün dolu sayfalarında bulunacaktır.”

“Ülkemizin ve milletimizin bekasını mutlaka koruyacağız”

3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nün, zulme, çileye, haksızlığa, işbirlikçiliğe sabır, akıl, iman ve azimle meydan okumanın kudreti olduğunu belirten Bahçeli, “Bilinmelidir ki, Türk milliyetçileri her zaman ve her seviyede milli birlik ve kardeşlikten yanadır.” dedi.

Bahçeli, “Yanlışa yanlış demek, hıyanet ve karanlığın karşısında milli ve ahlaki tavır göstermek hem vakarımızın gereği, hem de üstlendiğimiz milli görevin gayesidir. Türk milletine tuzak kuranlardan hesap sormak, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddini bildirmek tarihi bir sorumluluğumuzdur. Küresel tehditlerin, bölgesel tehlikelerin, emperyalist kuşatmaların tesirsiz hale getirilip püskürtülmesi hususunda dün olduğu gibi bugün de kararımız kesin, duruşumuz katidir. Elbette bir olacağız, sağlam birlikteliğimizle ülkemizin ve milletimizin bekasını mutlaka koruyacağız.” İfadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakı istikbalin mimarı olacaktır”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi kaderine kendisinin yön vereceğini, Cumhur İttifakı’nın da istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacağını vurgulayan Bahçeli, “3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nde, en başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 3 Mayıs’ın muhterem isimlerini rahmetle, hürmetle, hasretle anıyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum.” dedi.

Bahçeli, mesajını şöyle bitirdi:

“Türkiye’nin varoluş mücadelesinde, Türk milletinin beka ve payidarlık davasında sorumluluk alan, samimiyet gösteren, elinden gelen çabayı gösteren her insanımızı gönülden selamlıyorum. Unutulmasın ki, Türk milleti sevdasını yüreğinde taşıyan fazilet ve fedakârlık burcu evlatları sayesinde adından ilelebet söz ettirecek, anılarından ve kutlu varlığından her daim bahsettirecektir.”

Kaynak: TRT Haber