İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı ile ilgili, sopa dağıtıldığı ve taş toplandığı gibi iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, o gün Çubuk’ta Kılıçdaroğlu’nun yakın korumalığını yapanların, koruma görevinin usulü ve tekniğine uygun davranıp davranmadığının soruşturulduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında HDP’li belediyelerdeki ‘eşbaşkanlık’ ile ilgili, “Bu uygulama hukuka aykırıdır. Belediyelerle ilgili mevzuatta eşbaşkanlığa ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.” denildi.

Bakanlık ayrıca, Bolu Belediyesi’nde Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: TRT Haber