Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişlikn değerlendirmelerde bulundu.

Akar, "Fırat'ın doğusundan ülkemize yönelik güvenlik tehdidine karşı yapılması gereken ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Bakan Akar, F-35 konusuyla ilgili, "Türkiye ortaklıktan çıkarılırsa, bunun diğer ortaklara getireceği ve taşıyamacakları yükler olacaktır" dedi.

Bakan Akar, Jeffrey ile görüşmelerine ilişkin, zaman kaybının teröriste fırsat verdiğini söylediğini belirtti.

Akar, Suriye'de güvenli bölge konusuyla ilgili, şunları söyledi:

"TSK, Türkiye bu manada askeri ile diğer idari, lojistik unsurları ile burada faaliyet göstermeye yeteneği ve durumu müsait olan tek ülke, tek silahlı kuvvetler konumunda."

Kaynak: TRT Haber