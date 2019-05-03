Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatı neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/BDCoX6XT6K — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber