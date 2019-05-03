İçişleri Bakanlığı, nisan ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, nisan ayında, 9 bin 716 kırsal operasyon, şehirlerde de bin 867 operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde, Mavi Kategoride aranan bir, Turuncu Kategoride aranan 1, Gri Kategoride aranan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, kategorisi olmayıp sözde üst düzey 2 teröristin de aralarında bulunduğu 93 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne kış darbesi

16 Aralık 2018’da başlayan ve 15 Nisan 2019’da biten kış operasyonları kapsamında ise 9 bin 716 kırsalda, bin 867 operasyon da şehirlerde yapıldı. Operasyonlar kapsamında 41’i ölü, 60’ı sağ ve 106’sı teslim olmak üzere 207 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber