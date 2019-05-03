Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 Mayıs'ta muhtelif basın yayın organlarında, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 32 ayrı soruşturma başlatılıp çok sayıda kişinin ifadeye çağrıldığı" şeklinde haberler yer aldığı anımsatıldı.

Bu haberler esas alınarak çeşitli yorumların yapıldığı ifade edilen açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi ve benzeri işlemlerde çeşitli usulsüzlükler olduğundan bahisle seçimin ertesi gününden bu yana muhtelif zamanlarda vatandaşlar, siyasi parti teşkilatları ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ihbarlar yapıldığı belirtildi.

Bunun üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatılarak iddialara konu belgelerin temin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu işlemlerde görevli kişiler de savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrılmıştır. Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkur soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır."

Kaynak: AA