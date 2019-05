Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Büyükelçiliğinin bugün yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Altun, Twitter'dan İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ABD’yi, basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya teşvik etmeye devam edeceğiz. Washington, diğer ülkeleri işaret etmek yerine, aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunların ele alınmasına odaklanmalıdır."

We will continue to urge the United States to stop hiding behind press freedom.

Instead of pointing fingers at other nations, Washington must focus on addressing longstanding problems such as extreme poverty and racial discrimination. https://t.co/FlcrZfX1UC