TRT Haber 02.01.2026 08:46

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yeni yıl yurt genelinde kar yağışıyla başladı. Birçok bölgede etkili olan kar, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskini artırdı. Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yeni yıl karla başladı. Yurdun birçok noktasında etkili olan yağış, kar manzaraları oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kar yağışı yer yer devam edecek.

Bugün, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışı görülecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı

Hafta sonu ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak etkili olacak.

Cumartesi günü Marmara ve Kuzey Ege bölgesinde yer yer yağışlı hava etkili olacak.

Bugün ve yarın yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağış beklenmiyor.  Pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar artacak. 

Yeni haftada sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklığı da hafta sonundan itibaren değişiklik gösterecek. Yeni haftayla birlikte; kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak.

Birçok il için çığ uyarısı yapıldı
Birçok il için çığ uyarısı yapıldı

Güneydoğu Anadolu dışında, yurt genelinde sıcaklığın yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Ankara'da 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. İstanbul'da yarın, İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış etkili olacak.

