AA 02.01.2026 07:13

Ankara'da sıcaklık eksi 11 dereceye düştü: Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzun bazı kısımları ise buz tuttu.

Ankara'da sıcaklık eksi 11 dereceye düştü: Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu

Ankara’da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü.

Kentin simgelerinden Kuğulu Park'taki süs havuzu soğuk hava nedeniyle yer yer buz tuttu.

Parktaki kuğu ve ördeklerin, yaşam alanları ise suların buz tutmasıyla daraldı. Beyaz örtüyle kaplanmasının ardından güzel görüntülerin ortaya çıktığı parkta, bazı kuğu ve ördekler oluşan buz tabakalarının üzerinde dolaşırken, bazıları ise kulübe içerisinde vücut ısısını korumaya çalıştı.

Ankara'da sıcaklık eksi 11 dereceye düştü: Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre, soğuk havanın gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

