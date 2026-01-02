Açık -10.4ºC Ankara
AA 02.01.2026 03:00

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle bazı yollar tüm araç trafiğine kapatıldı

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle bazı yollar tüm araç trafiğine kapatıldı

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars'ı Susuz, Arpaçay ve Akyaka ilçeleri ile Ardahan ve Gürcistan'a bağlayan çevre yolu tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle bazı yollar tüm araç trafiğine kapatıldı

Kars'ın çıkış noktasında polis ekipleri şerit çekerek yolu ulaşıma kapattı. "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" tabelasını yola koyan ekipler, yolu kullanacak sürücüleri geri gönderdi.

Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede karla mücadele ekipleri güçlükle çalışmalarını yürütüyor.

Kars Kar Yağışı
