Açık -7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.01.2026 22:46

Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bugün saat 23.00 ile yarın 06.00 arasında 9 ilçede basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu.

Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ),1 Ocak Perşembe günü saat 23.00 ile 2 Ocak Cuma günü saat 06.00 arasında 7 saat süreyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanabileceğini açıkladı.

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Keçiören ilçesinde Basın Evleri (alt kotlar), Kamil Ocak (alt kotlar), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotlar), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotlar), Yayla (Porsuk Caddesi-1436 sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka ve Kösrelik mahalleleri. Sincan'da Yunus Emre, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Ahi Evran (OSB ve Sanayi), Saraycık TOKİ, Tandoğan, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Tatlar ve Polatlar mahalleleri. Yenimahalle'de Macun, Ergazi, Kardelen, İlkyerleşim, Ostim, Cumhuriyet, Ata, Susuz, Gazi, İnönü ve Batı Sitesi.

Etimesgut ilçesinde Topçu, Bahçekapı, Atakent, Ahimesut, Piyade, Kazım Karabekir, Süvari, Etiler, Yeşilova, Elvan ve Erler, Çankaya'da Konutkent (alt kotlar), Yaşamkent (üst kotlar), Alacaatlı (üst kotlar), Beytepe (alt kotlar), Üniversiteliler (üst kotlar), Hilal, Sancak, Birlik, Kırkkonaklar ve Yıldızevler mahalleleri. Mamak'ta Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır ve Şahap Gürler mahalleleri. Gölbaşı ilçesinde Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Tepeyurt ve Kırıklı mahalleleri. Altındağ'da Güneşevler, Baraj (üst kotlar), Yıldıztepe, Aydınlıkevler ve Örnek (alt kotlar) mahalleleri. Pursaklar'da Mimar Sinan, Yunus Emre, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih ve Karacaören mahalleleri."

ETİKETLER
Ankara ASKİ Su Kesintisi
Sıradaki Haber
İstanbul'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:25
Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırda çıkan yangında Filistinli anne ile çocuğu hayatını kaybetti
23:02
AFAD'dan 'yoğun kar' açıklaması
22:44
İstanbul'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli
23:28
4 ilde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
21:30
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
20:49
Birçok il için çığ uyarısı yapıldı
Bazı illerde eğitime kar tatili
Bazı illerde eğitime kar tatili
FOTO FOKUS
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ