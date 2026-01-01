Birçok ilde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde buzlanma riskinin artması nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının tedbiren yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara hassasiyetle riayet ederek, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bartın'da iki gün yasak

Bartın'da da olumsuz hava şartları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.

Bu kapsamda 2 Ocak Cuma günü saat 08.00'den 4 Ocak Pazar günü saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.​​​​​​

Yalova'da skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle bu gece saat 22.00'den 2 Ocak saat 08.00'e kadar elektrikli skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği ifade edildi.

Gaziantep'te motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceleri bulacağı belirtildi.

Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 2 Ocak Cuma günü ilimiz sınırları içinde motokuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Diğer tüm bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarının da toplu taşıma kullanmaları can güvenlikleri açısından önem arz etmekte ve tavsiye edilmektedir."

Zonguldak'ta skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Don tehlikesine karşı da motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın 12.00'ye kadar kent genelinde yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "İlimizde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve sabah saatlerinde oluşacak don tehlikelerine karşı motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 Ocak 2026 Perşembe günü ile 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 12.00’ye kadar ilimiz genelinde yasaklanmıştır. Sürücülerin can güvenliğini korumak ve olası kazaları önlemek amacıyla alınan tedbire uyulması büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Samsun'da da yasak

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 21.00 itibarıyla her türlü motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışının tedbir amaçlı ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandığı belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının kent genelinde ulaşımı etkilemesi nedeniyle ilgili kurumlara bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı aktarılan açıklamada, özellikle buzlanma ve dona karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgulandı.

Açıklamada, acil durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapılması istendi.