AA 01.01.2026 17:03

Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Ankara’nın Sincan ilçesinde, su kesintisi nedeniyle vatandaşlar su ihtiyaçlarını çevrede bulunan kaynak suyu çeşmelerinden karşılıyor.

Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Çamlıdere Barajı'ndaki su alma yapısındaki arzı arttırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede basınç düşüklüğü ve zaman zaman su kesintileri yaşanıyor.

Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar ise su ihtiyaçlarını ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

"Suyun olmaması çok kötü bir şey"

Ellerinde damacana ve bidonlarla çeşme başında su dolduran vatandaşlardan Cihat Karayel, yeni yıla susuz girdiklerini belirterek, "Suyun olmaması çok kötü bir şey. Çay bile içemezsin, en kötüsü kişisel bakımını bile gideremezsin" dedi.

Karayel, son zamanlardaki su kesintilerinin haber verilmediğini ileri sürerek, "Bu soğukta su doldurmak zorunda değiliz. Eşimle çocuğum şu an evde bekliyor, evinde sıcak oturmak varken buraya geldim annemle su dolduruyorum. En azından bir haber verilsin. İnsanlar evde ona göre bir önlem alır. Akşam yatarsın, su var. Sabah kalkarsın, su yok" ifadelerini kullandı.

