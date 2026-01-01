Çok Bulutlu -2.8ºC Ankara
AA 01.01.2026 16:02

Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Valiliğinin konuya ilişkin açıklamasını alıntılayarak ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı ifade edildi.

Ağır tonajlı ve kış lastiği bulunmayan araçların söz konusu güzergahı kullanmalarına izin verilmediği bildirilen paylaşımda, sürücüler, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yol ve hava durumuna uygun şekilde seyahat etmeleri, yetkili birimler tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmeleri dikkate almaları ve trafik kurallarına azami hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıldı.

 

ETİKETLER
Kar Yağışı Düzce Bolu
