TRT Haber 01.01.2026 22:08

İstanbul'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli

İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Şile Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

İstanbul'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünde etkili oluyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle  İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi.

İstanbul Valiliği, Beykoz, Sarıyer, Şile Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı:

"İstanbul’un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 02 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir.

Bununla birlikte bu ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

