Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.02.2026 19:53

Maden ocağındaki göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Maden ocağındaki göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ta göçük meydana gelen maden ocağı ile alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek İş Kazaları Maden Zonguldak
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya gidecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı
21:22
Kaçak avlanan 850 kilo kalkan balığına el konuldu
20:49
CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Denizli uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı
19:37
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 23 tutuklama
19:10
Borsa rekor seviyeden kapandı
18:55
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek lüksümüz yok
Gazze ramazan ayına hazırlanıyor
Gazze ramazan ayına hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ