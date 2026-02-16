Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
Gündem
AA 16.02.2026 20:39

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Denizli uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı.

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Denizli uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı.

Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

