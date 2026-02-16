Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
TRT Haber, İHA 16.02.2026 15:43

CHP’de Görele Belediyesi krizi

Görevden uzaklaştırılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP'de Görele Belediyesi krizi

Görevden uzaklaştırılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan Giresun'un CHP'li Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Bu kapsamda Hasbi Dede'nin, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedilmişti.

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazı üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Yeniden ifadeye çağrılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmişti.

