Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.02.2026 15:41

Yurdun batısı için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

Yurdun batısı için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Muğla, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği aktarıldı.

Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde; çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Türk savaş gemilerinden uzak denizlerde sondaj faaliyetlerine destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Kredi kartı limitlerinde yeni dönem hazırlığı
16:13
Araştırma: Uyumadan önceki son 3 saat yemek yememek kalp sağlığını iyileştirebilir
16:05
Deprem bölgesinde geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı
16:05
İşgalci İsrail Refah Sınır Kapısı'ndan sadece 455 hasta ve refakatçinin çıkışına izin verdi
16:12
KAAN’ın yeni prototipleri sahnede: Neler değişti?
15:59
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının önünü açan "devlet arazisi" kavramı ne anlama geliyor?
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan okulda hasar tespit çalışması yapıldı
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan okulda hasar tespit çalışması yapıldı
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ