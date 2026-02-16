Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 16.02.2026 15:38

'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı, “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” dezenformasyonunu yalanladı.

'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiasının dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir.

Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur."

 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
