TRT Haber 01.01.2026 11:08

Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı

Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle 31 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Kuvvetli kar yağışı beklenen, Adana, Artvin, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sakarya, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Düzce, Kuvvetli kar ve fırtına beklenen, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Van, Şırnak, kuvvetli fırtına beklenen, Kars, Mardin, Siirt, Batman ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

