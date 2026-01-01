Hafif Kar Yağışlı -4.7ºC Ankara
TRT Haber 01.01.2026 10:34

2026 yılı resmi ve dini tatil takvimi netleşti

2026 yılına ait resmi ve dini tatil takvimi belli oldu. Bu yıl dini bayramların hafta içine ve hafta sonuna yayılan dağılımı ile çalışanlar için tatil fırsatı doğacak.

2026 yılı resmi ve dini tatil takvimi netleşti

2026 yılının ilk resmi tatili bugün. Çalışanlar yarın yeniden iş başı yapacak. Nisan ve mayıs aylarında peş peşe resmi ve dini tatil günleri öne çıkıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, perşembe günü kutlanacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün cuma gününe denk gelmesiyle, hafta sonu tatiliyle birlikte 3 günlük kesintisiz bir dinlenme imkanı olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, salı günü idrak edilecek. 

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanan takvimde, Ramazan Bayramı mart ayında, Kurban Bayramı ise mayıs ayının sonunda başlayacak.

Buna göre, Ramazan Bayramı, 19 Mart Perşembe (Arife) 20 Mart Cuma bayramın 1. günü 21 ve 22 Mart, bayramın ikinci ve üçüncü günü olarak idrak edileacek.

Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı (Arife),  27 Mayıs Çarşamba bayramın 1. günü, 28, 29 ve 30 Mayıs bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü olarak idrak edilecek.

Yılın ikinci yarısındaki tatil günleri

Yılın geri kalanında ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çarşamba gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazar günü kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, perşembe günü kutlanacak. 28 Ekim Çarşamba günü ise yarım gün mesai olacak.

2026 yılı takvimi, dini bayramların bahar aylarına çekilmesi ve resmi tatillerin hafta içi konumlanmasıyla turizm sektörü için de hareketli bir yılın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kar nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı
