Bakan Çavuşoğlu, görüşmeden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İttifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan’da ve Irak’ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Brüksel'deki temasları kapsamında gün içinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi bekleniyor.