Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşme, Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İttifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Çavuşoğlu, "Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan’da ve Irak’ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu'nun Brüksel'deki temasları kapsamında gün içinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi bekleniyor.
İttifak içinde birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeliyiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 22, 2021
Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor.
Afganistan’da ve Irak’ta NATO Misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz.@jensstoltenberg pic.twitter.com/JH8uCsYFdO
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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