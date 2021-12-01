NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Riga'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, toplantının ilk gün oturumunun ardından görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayisi iş birliğini, düzensiz göçü ve bölgesel konuları ele aldıklarını söyledi.

Bugünkü son görüşmemiz #BirleşikKrallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'laydı. Savunma sanayii işbirliğimizi, düzensiz göçü ve bölgesel konuları ele aldık.



Discussed our cooperation in defense industry, irregular migration & regional issues w/FM @trussliz of #UK. pic.twitter.com/sKsVHHnVzr — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 30, 2021

İtalya ve Hollandalı mevkidaşları ile de görüşmüştü

Çavuşoğlu, gün içinde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen ile görüşmüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumu yarın devam edecek.