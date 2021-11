NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Riga'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, toplantının ilk gün oturumunun ardından görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayisi iş birliğini, düzensiz göçü ve bölgesel konuları ele aldıklarını söyledi.

Bugünkü son görüşmemiz #BirleşikKrallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'laydı. Savunma sanayii işbirliğimizi, düzensiz göçü ve bölgesel konuları ele aldık.



Discussed our cooperation in defense industry, irregular migration & regional issues w/FM @trussliz of #UK. pic.twitter.com/sKsVHHnVzr