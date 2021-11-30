CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olan 14 asker için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu Azerbaycan halkına sabır diledi:



"Azerbaycan'a ait askeri helikopterin tatbikat esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yüreğimiz sizinle."



