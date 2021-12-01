Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, trafik kazasında hayatını kaybeden, Selçuk Bayraktar'ın yakın takım arkadaşlarından Tarık Kesekçi, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Talip Tığlı'ya Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Tarık Kesekçi'nin sosyal medya paylaşımını hatırlatan Kurum, "Biz, size şahidiz çocuklar. Sizler daha 20'li yaşlarınızda Sultan Fatih gibi ürettiğiniz yerli ve milli teknolojilerle, savunma ekipmanlarıyla, İHA'larla, SİHA'larla dosta güven, düşmana korku saldınız. Sınırlarımızda kartallar gibi Türkiye düşmanlarının tepesine bindiniz" diye konuştu.

"2023'e kadar hemşehrilerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız"

Bakan Kurum, Ankara'yı şehirciliğin ana ekseni olarak gördüklerini ve bugün şehrin 25 ilçesinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, nerede vatandaşın ihtiyacı varsa ve nerede vatandaşın refahı için proje gerçekleştirilmesi gerekiyorsa orada olduklarını söyledi.

Gölbaşı'nda yaşayan vatandaşlara müjde vereceğini açıklayan Kurum, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın yerleşim alanında sosyal konut talebi var. Biz de Gerder Mahallesi'nde 2 milyon 300 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı tamamladık. 2 bin konutluk bir projeyi başlattık ve ilk etapta yapacağımız 500 konutun projelerini ocakta hazırlayacağız, hızlı şekilde ihaleye çıkacağız. Bu projeler istiyoruz ki zemin artı 2-3 katı geçmesin, yatay mimariye uygun, özümüzü, kültürümüzü yansıtacak projeler olsun ve içinde her türlü sosyal donatısıyla, yeşil alanlarıyla inşallah bu projeleri de inşa edeceğiz ve 2023'e kadar kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız."

Kurum, Büyük Gölbaşı Meydan Projesi'nin ilk etabının da 2022'de başlayacağını aktararak, "İLBAK Genel Müdürlüğümüz eliyle 50 milyon lira finansman desteğini ilçemize veriyoruz ve bu projenin ilk etabını başlatıyoruz. 5 milyon lira yatırım bedelli, şehir merkezinde Gölbaşı'nın iki yakasını bağlayan şehir merkezimizdeki binaların cephelerinin iyileştirileceği bir sokak sağlıklaştırma, güzelleştirme projesi yapacağız" dedi.

"Küresel ölçekte enflasyon oranları 4-5 kat artmış"

Ekonomik gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Ülke olarak ekonomik sabotajların bu denli sistematik işletildiği bir dönemi daha önce yaşamamıştık. Düşünün ki küresel ölçekte enflasyon oranları 4-5 kat artmış. Hemen hemen bütün dünya ülkelerinde, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş ülkeler de buna dahil ve baktığınızda büyüme noktasında bu ülkeler kötü bir tabloyla karşı karşıya. Ülkemize bakıyorsunuz, gerek bütçe dengemiz, gerek büyüme oranlarımız çok iyi seviyelerde. İşte bugün açıklandı, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi tam 7,4 büyüdü."

Salgına rağmen kamu maliyesinin sekteye uğramadığını, borsanın etkilenmediğini, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin sürekli arttığını söyleyen Kurum, tüm dünyada tedarik zincirinin sekteye uğradığını ancak Türkiye'de vatandaşlara, sanayicilere, esnafa her zamankinden daha yüksek miktarda destek olunduğunu, kredi imkanı sunulduğunu ifade etti.

Murat Kurum, "Bir de bakıyorsunuz ki ekonomi parametreleriyle asla açıklanmayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun tek bir sebebi, açıklaması var, şunu herkes iyi bilsin ki, şundan emin olsun ki bu süreç tamamen geçici bir süreçtir. Pandemi sürecinin bitmesiyle bu tedarik zinciri de eski düzenine kavuşacak, enflasyon oranları aşağıya düşecek ve ülke ekonomileri bu anlamda eski düzenlerine kavuşacaklar" diye konuştu.

"Milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir"

Tüm dünyanın yüz yılda bir olacak bir salgınla uğraştığını ve bunun nereye gideceğinin hala öngörülemediğini söyleyen Kurum, tüm bu şartlara rağmen esnafın, vatandaşın, çiftçinin, turizmcinin yanında olduklarını kaydetti.

Bakan Kurum, "Türkiye bugün, büyük bir ekonomik saldırıyla, operasyonla karşı karşıyadır. Şimdi birileri kalkmış, 'Haydi seçime', 'Haydi er meydanına' falan diyor. Yahu bunlar anlamıyor. Bu millet, 20 yıldır tüm seçimleri kazanmış pehlivanlar ile güreşe doymayan pehlivanların kim olduğunu çok iyi biliyor. Seçim Haziran 2023'tedir. O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir. Acele etmeyin" dedi.

Geçmişte Ankara'nın, "milletin sorunlarına çözüm üretemez, hizmet götüremez ve Bakanlar Kurulu'nu dahi toplayamaz hale geldiğini" ancak AK Parti'nin gelmesiyle bu gidişe "dur" denildiğini söyleyen Kurum, o andan itibaren Ankara'nın ve Türkiye'deki 81 ilin değiştiğini ifade etti. Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Türkiye'nin zihniyet problemlerinden birini daha ürettiler. 'Bilgiyi, düşünceyi, teknolojiyi başkaları üretsin; biz de tüketici olarak kalkınalım' dediler. Bu anlayışı biz, 209 üniversitemizle, sayısız okulumuzla, enstitülerimizle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla bir bir ortadan kaldırdık. Bugün Gölbaşı'nda Türksat5A uydumuz, uzaydan dünyayı selamlıyor. Şunu herkes öğrenecek, Türkiye eski Türkiye değil. Siz isteseniz de istemeseniz de o Türkiye'nin geçmişin karanlıklarına, geri kalmışlıklarına geri döndüremeyeceksiniz. Bu millet buna müsaade etmedi, inşallah bundan sonra da etmeyecek. Biz bunları söylerken birileri de temcit pilavını ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. 'Demokrasi, demokrasi' diyorlar. Sonra da bakanlar seçilmedi, bakanlar konuşamazmış. Tabii kendi sicillerini ortaya koyan sözleri bunlar her ortamda sarf ediyorlar. Siz, her türlü iftirayı atacaksınız, biz susacağız öyle mi? Yok öyle yağma. Yani biz göreve geldiğimiz üç yıl boyunca, aziz milletimizin bize yüklediği emanete hiçbir zaman gölge düşürmedik ve karalamak, aşağılamak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermedik. Hep çalıştık, didindik."

"Ülkemiz bir vicdan adasıdır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilerle ilgili uygulamalarına ve açıklamalarına da değindi.

"Ülkemize göç etmek zorunda kalanları, faturalarla cezalandıran klasik bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız." diyen Kurum, bunların, insan onuruna, haysiyetine yakışmayacak hareketler olduğunu belirtti.

Murat Kurum, "Bizim ülkemiz bir vicdan adasıdır. Bizim medeniyetimiz iyiliğin tarihidir, mazlumlara kucak açan tarihtir. Baktığınızda, bu hareketlerin hiçbiri bizim medeniyetimize ait değildir. İşte Bolu Belediye Başkanı, oradaki göçmenlere ayrı bir su faturası uygulaması yapacaktır. Yani olacak iş mi? Bu insanlar aç, açıkta, yoksul. Gelmişler, senin ülkene sığınmışlar. Sen yardım elini uzatacaksın, yardım edeceksin, misafirperver olacaksın. Olacak iş değil bu. Biz, bu hareketi tamamen kınıyoruz ve bu karardan dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.