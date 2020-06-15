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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile normalleşme, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması, Almanya'nın AB dönem Başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri konularını görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maas'ın görüşmesinde, normalleşme, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması ve Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 19:22
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