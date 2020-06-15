Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamada, Sayıştay Genel Kurulunun bugün toplandığı belirtildi. Toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 7. Daire Üyesi Bekir Aydınlı seçildi.

Bekir Aydınlı kimdir?

8 Ocak 1966 tarihinde Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan Aydınlı, 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1988 yılında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörü olarak göreve başlayan Aydınlı, 1996-2010 yılları arasında Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2010 yılında Sayıştay Üyeliğine seçilen ve evli olan Aydınlı'nın yabancı dili ise İngilizcedir.