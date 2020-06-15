AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Pençe-Kartal harekatı

PKK başta olmak üzere tüm terörist unsurlar hedeftir. Terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde ve güçlenerek devam edecektir.

"Rehavet düşmanımızdır"

Normalleşmenin devam etmesi için maske, mesafe, hijyen gereklidir. Maske, mesafe, temizlik üçgenine ne kadar riayet edersek elimiz o kadar güçlü olur. Rehavet düşmanımızdır.

Çevre sorunları en az terörizm kadar küresel güvenliği tehdit ediyor. Bugün artık çevre meselesinde göstereceğimiz hassasiyet vatanseverliğimizin bir parçasıdır. Gıda meselesi ve genetik güvenliği bundan sonra çok önemli olacak. Maske ve mesafeye uymazsak sıfır vaka hedefinden uzaklaşırız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çevre sorunları en az terörizm kadar küresel güvenliği tehdit ediyor. Bugün artık çevre meselesinde göstereceğimiz hassasiyet vatanseverliğimizin bir parçasıdır.https://t.co/kjiEbK1cP1 pic.twitter.com/5r1SubqNkf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2020

Cumhurbaşkanımız normalleşme konusundaki süreçlerin sıkı tutulmasının gerektiğini söyledi. Kısıtlayıcı tedbirlerin tekrardan ortaya çıkması normalleşmenin nasıl devam ettiğine bağlı. Maskeden vazgeçildiğinde neler olduğunu görüyoruz. Maske, mesafe, temizlik... Bunu uyguladığımızda bir sorun yoktur.

CHP milletvekilinin 'Sultanahmet müze olsun' söylemi

Sultanahmet'i müze yapalım yaklaşımı bugüne kadar gördüğümüz en islamofobik yaklaşımdır. Kaç gündür aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı diye bekliyoruz. Hiç kimse Sultanahmet'i kendi kimliğinden ayıramaz. Hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Ayasofya ibadete açılacak mı?

Milletin talebiyle bu şekilde kavga edilmesi artık ayıptır.

"Libya'da meşru hükümetten yanayız"

Biz Libya'da meşru hükümetten yanayız. Kimsenin petrolünde ve zenginliğinde gözümüz yok. Başkalarının zenginliklerini sömürenler Türkiye'yi etiketlemeye çalışıyor. Tamamen Libya halkından yanayız. Gelinen noktada Türkiye-Libya dayanışmasının gücü görülmüştür. Darbeciler, orayı başka ülkeler adına ele geçirmek isteyenler kaçıyor, meşru yapı ilerliyor. Verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız için elzemdir. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz.

Türkiye, Serrac hükümetinin ve Libyalı kardeşlerimizin yanındadır. Askeri destekten diğer alanlara kadar tüm destekler Cumhurbaşkanımızın talimatı ile verilecektir.

Fransa'nın Hafter'e desteği

Fransa'nın Hafter'e verdiği desteğin nasıl bir insanlık trajedisine dönüştüğünü görüyoruz. Dünyaya verdikleri mesajda Libya halkı adına Fransa'yı dinleyin diyorlar, Libya halkını dinleyin demiyorlar. Biz bu anlayışa karşıyız.

"Kıbrıs Türkleri'nin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Hiç kimse İngiliz üs bölgelerindeki Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasp etmeyi aklından bile geçirmesin. Kıbrıs Türkleri'nin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz.

HDP'nin tutumu

Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği meselesidir onlar açısından.

Yunanistan'a tepki

Yunanistan Savunma Bakanı savaştan bahsediyor, TSK açısından bunların sözleri gündeme bile alınmaz. Arkanıza başka güçleri alarak Türkiye’ye herhangi bir şey yaptırabilmeniz mümkün değildir. Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir.