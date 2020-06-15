MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltılar tarafından 13 Haziran 2020 tarihinde Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. Akdeniz’in en etkin denizaltı filolarına sahip iki Deniz Kuvveti arasında icra edilen eğitimler ile karşılıklı işbirliğinin artırılması sağlandı." denildi.

Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltılar tarafından 13 Haziran 2020 tarihinde Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. Akdeniz’in en etkin denizaltı filolarına sahip iki Deniz Kuvveti arasında icra edilen eğitimler ile karşılıklı işbirliğinin artırılması sağlandı. pic.twitter.com/pHQ431YfqG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2020