Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile görüştü.
Bodnar, bakanlıkta yaklaşık 20 dakika kaldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Ukrayna
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