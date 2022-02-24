CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gelişmeler nedeniyle Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya döneceği ve MYK'ya başkanlık edeceği belirtildi.

Kanaat önderleri toplantısının açılışında yapacağı konuşmanın ardından Ankara'ya döneceği açıklanan Kılıçdaroğlu'nun 5 muhalefet partisinin genel başkanıyla da bir görüşme yaptığı duyuruldu.