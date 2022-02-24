Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
CHP MYK olağanüstü toplanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gelişmeler nedeniyle Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya döneceği ve MYK'ya başkanlık edeceği belirtildi.
Kanaat önderleri toplantısının açılışında yapacağı konuşmanın ardından Ankara'ya döneceği açıklanan Kılıçdaroğlu'nun 5 muhalefet partisinin genel başkanıyla da bir görüşme yaptığı duyuruldu.
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