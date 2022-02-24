Bakan Yardımcısı Kıran açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Ukrayna’dan tahliyeler üzerinde çalışıldığını aktaran Kıran, "Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" ifalerini kullandı.

Tüm iletişim kanallarından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kıran, Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının arayabileceği numaraları da paylaştı.