Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Vatandaşlarımız olduğu yerde kalsın
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Ukrayna’dan tahliyeler üzerinde çalışıyoruz, vatandaşlarımız olduğu yerde kalsın" açıklamasını yaptı.
Bakan Yardımcısı Kıran açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Ukrayna’dan tahliyeler üzerinde çalışıldığını aktaran Kıran, "Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" ifalerini kullandı.
Tüm iletişim kanallarından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.
Kıran, Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının arayabileceği numaraları da paylaştı.
Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız;— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 24, 2022
-Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz.
-Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/aKJX3xhhF2