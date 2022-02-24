Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, akademisyenlerle buluştu
[Fotoğraf: DHA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, üniversitelerdeki akademisyenler ile göç alanına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.
Bakan Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Üniversitelerin Araştırma Merkezleri/Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı"na katıldı.
Akademisyenler ile göç alanına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, üniversitelerdeki merkezlerle is¸ birliği alanları ele alındı.
Toplantıya bakanlık yetkilileri ile 25 üniversiteden akademisyenler katıldı.
Etiketler: Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı
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