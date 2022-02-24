Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beştepe'de Ukrayna gündemli güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 11.00’de güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahelesinin ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.
Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 11:00
- 10:59
- 10:57
- 10:56
- 10:56
Sıradaki Haber
Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz