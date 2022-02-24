TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Gün dolayısıyla Estonya Parlamentosu Başkanı Jüri Ratas'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Estonya Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, "Estonya ile mevcut ikili ilişkilerimizin ve iş birliğimizin her boyutuyla daha da geliştirilmesi, parlamentolarımız arasındaki temas ve ziyaretlerimizin sıklaştırılması samimi dileğimdir" dedi.

Şentop, Ratas ve Estonya Parlamentosu üyelerine sağlık ve başarı dileklerini iletti.