Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimat verdi, kadına yönelik şiddet davalarında yargılamada önemli değişikliklere gidilecek.

Çok tepki çeken "iyi hal indirimi" kaldırılacak. O düzenleme için ilk adım bugün atılıyor.

Bakanlık yetkilileri milletvekillerini bilgilendirecek

Meclis'te İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Adalet Bakanlığı yetkililerini dinleyecek. Bakanlığın düzenlemeye dair çalışması da gün yüzüne çıkacak.

Bakanlık yetkilileri yapılacak değişiklikler konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. İyi hal indirimi ile ilgili mevcut durumu ve öngörülen değişiklikler ele alınacak.

Teklifin mart ayında Meclis'e sunulması bekleniyor

Acil yargı paketi olarak Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile hem iyi hal indirimine son verilecek hem de cezalar artırılacak.

Düzenlemede kadınların sıkça şikayetine konu olan ısrarlı takiple tacizin cezası da ağırlaştırılacak.

Teklifin mart ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

