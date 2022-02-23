Senegal'de şehit düşen Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Ahmet Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Bakanlar ve meslektaşları da Hayrettin Eren'in cenaze törenindeydi.

Hayrettin Eren'in ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de şehit Hayrettin Eren'in Ankara Yenimahalle'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]

Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.

[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]

Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.