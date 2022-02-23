Dışişleri Bakanlığı, Çad’ın Çad Gölü Bölgesinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çad’ın Çad Gölü Bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz."