Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Ned Price, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun, "Amerika'nın Sesi" ve bazı yabancı yayın kuruluşlarının Türkiye'deki çevrim içi yayınlarını lisans alma şartına bağlama kararını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de TRT'nin Amerika'daki düzenlemelere uyduğu gibi yabancı kuruluşların da Türkiye'deki mevzuata uyması gerektiğini söyledi.

License application is not an obstacle for broadcasting, it is a mere technical requirement. TRT abides by relevant regulations for its activities in the U.S. Is that censorship? We expect the same from @VoATurkish and others. @StateDeptSpox https://t.co/6xHuqWYTEw