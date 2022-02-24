Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Finansman Anlaşmasının tadiline ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Finansman Anlaşmasının tadiline yönelik teati edilen ekli mektupların onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.
Söz konusu tadil, anlaşmanın uygulanması, anlaşma kapsamındaki projelerin sözleşmelerinin tarihi, faaliyetleri ve nihai raporlarının teslim tarihinin uzatılmasına yönelik değişiklileri kapsıyor.
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