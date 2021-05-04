Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran’dan Selanik ve Batı Trakya’ya ziyaret
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 5-6 Mayıs tarihlerinde Selanik ve Batı Trakya’ya ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ramazan ayı vesilesiyle Gümülcine ve İskeçe Müftüleri başta olmak üzere soydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarıyla da bir araya gelecek ve azınlık okulları ile Osmanlı eserlerini ziyaret edecek.
Kıran, ziyareti sırasında ayrıca Selanik’te Atatürk Evi’nde incelemelerde bulunacak.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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