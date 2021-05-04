Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ramazan ayı vesilesiyle Gümülcine ve İskeçe Müftüleri başta olmak üzere soydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarıyla da bir araya gelecek ve azınlık okulları ile Osmanlı eserlerini ziyaret edecek.

Kıran, ziyareti sırasında ayrıca Selanik’te Atatürk Evi’nde incelemelerde bulunacak.