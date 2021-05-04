MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘Cumhuriyetin 100. yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa’ adıyla hazırladıkları anayasa önerisinin hazırlık aşamasının tamamlandığını açıklamasına AK Parti'den ilk karşılık geldi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti’nin anayasa yazım sürecinin de bitmek üzere olduğuna değinerek, detayları bayramdan sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

"Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz."

Partilere anayasa teklifi hazırlama çağrısı

Bostancı, parlamentoda temsil edilen tüm partilerin anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koymalarının yerinde olacağını ifade etti.

"Herkes yeni anayasa yapılması gerektiğini, 80 darbesinin ürünü olan bu anayasanın değişmesi gerektiğini söylüyor ve ortak bir tutum sergiliyor. Bu tavrın doğal sonucu yeni anayasa tekliflerinin müzakere için açıklıkla ortaya konmasıdır. Malum, bir yere varmak istiyorsan yani bu gerçek bir talep ise yola çıkacaksın.

Yeni anayasa için de tüm partiler ellerinde birer taslak metinle yola çıkmalı. Bunu yapmayanlar, yeni anayasa konusunda sadece slogan atmış olurlar. Türkiye'de siyasi partilerin ve yeni anayasa konusunda şu veya bu derecede görüş ve önerilere sahip kesimlerin nihai noktada temel bir metinde birleşmelerini mümkün görürüz. Önemli olan yapıcı bir tutum almaktır."

"Zorlukları aşacak birikim siyasetimizde mevcut"

Naci Bostancı, yakın tarihte yaşananların tüm partilere yeni anayasayı nihayete erdirmek için sorumluluk yüklediğini vurguladı.

"Siyasi rekabet, konum farklılıkları bir zorluk; ancak bunu aşacak birikim siyasetimizde mevcuttur diye düşünüyorum. Halihazırdaki şartlar, yakın tarihte yaşananlar, yeni anayasa tartışmaları tüm partilere, hepimize bunu artık nihayete erdirmek konusunda bir sorumluluk yüklüyor."