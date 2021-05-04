Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Şili, Gine Bissau ve Arjantin büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Castro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Castro'nun, beraberindeki eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Gine Bissau
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçisi Malam Mane'yi de kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Mane, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mane'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Arjantin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas'ı kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Salas, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Salas'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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