Bakan Yardımcısı Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

Tam kapanma sürecinin canlı bir süreç olduğunu ve yeni durumlarda yeni tedbirlerin geliştirildiğini aktaran Çataklı, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve toplumun her kesimi ile istişare edildiğini anlattı.

"Buradaki temel amaç, minimum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanması"

Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabinede alınan kararlar gereği, kendilerinin de gerekli usul ve esasları genelgelerle düzenlemeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, şöyle konuştu:

"Tam kapanma dönemindeki süreçte yaptığımız düzenlemeler, aslında temel olarak nelerin alınıp satın alınacağı, nerelerin açık, nerelerin kapalı olacağı, hangi önceliklerle bu sürecin yönetileceği, hafta sonlarında yaptığımız uygulamanın aynısı bu.

Yani cumartesi pazarın aynısı bu tam kapanma sürecine yansımış oldu. Biz nerelerin açık olabileceğini, hangi sebeplerle, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere bunları belirledik, yayınladık. Sonrasında bunu tam süreciyle de bütün bu süreye yayacak şekilde tekrar kamuoyuyla paylaştık."

Yeni durumlar, yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirlerin de alınması gerektiğini ifade eden İsmail Çataklı, "Marketler de ilgili konu da bunlardan bir tanesi. Şimdi de yeni bir genelge yayımladık. Hem genelge ile hem sıkça sorulan soruların cevaplarıyla çok açık bir şekilde hangi ürünlerin marketlerde alınıp satılabileceğini de belirledik. Buradaki temel amaç, minimum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanması suretiyle bu sürecin atlatılması" dedi.

Çataklı, çevrim içi alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını bildirdi.