Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Logar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovenya’da mevkidaşı Anze Logar ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönem AB Başkanlığını üstlenecek olan Slovenya’da temaslarını sürdürüyor.
Başkent Ljubljana'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi.
Bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak
Bakan Çavuşoğlu'nun, Slovenya temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Janez Jansa tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Görüşmelerde Slovenya-Türkiye ilişkilerinin tüm boyutlarının yanı sıra Türkiye'nin AB üyelik süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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