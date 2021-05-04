Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönem AB Başkanlığını üstlenecek olan Slovenya’da temaslarını sürdürüyor.

Başkent Ljubljana'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak

Bakan Çavuşoğlu'nun, Slovenya temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Janez Jansa tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Görüşmelerde Slovenya-Türkiye ilişkilerinin tüm boyutlarının yanı sıra Türkiye'nin AB üyelik süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.