Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve beraberindekiler, Gaziantep'te camilerde toplanıp provokatif eylemlerde bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, kolluk kuvvetlerinin gerekeni yaptığını ve Kuytul'un gözaltına alındığını söyledi.

Çataklı, "Bu kişi din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi, FETÖ'yü savunan bir kişi" dedi.

"FETÖ’yü savunuyor, 15 Temmuz’u örtmeye çalışıyor"

Çataklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Alparslan Kuytul kimdir, bunun bilinmesi gerekir. Bu kişi din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ’yü savunuyor, 15 Temmuz’u örtmeye çalışıyor.

Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeye çalışan bir kişi. Bu provokasyona teravihin evlerde kılınması tavsiyesi ile başladı bu vakıf. Bütün kuralları, içinde yaşadığımız salgın kuralları dahil, hepsini ihlal ederek camilere girdiler.

Başta Adana ve Antep olmak üzere 40 ayrı noktada bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Alparslan Kuytul şu an gözaltında."