Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, gece saatlerinde harekete geçti. Operasyonla, FETÖ mensubu ihraç binbaşı Ş.K. kayıtsız olarak saklandığı lüks bir sitede yakalandı. 3 yıldır firari olan Ş.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin, Ankara ve İstanbul illerinde “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” ve “ Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçlarından 2 ayrı soruşturması ve hakkında farklı mahkemeler tarafından verilmiş yakalama kararı bulunuyordu.