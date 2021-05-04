Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ yöneticiliğinden aranan ihraç binbaşı yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2018 yılında ihraç edilen ve o tarihten bu yana firari olan FETÖ mensubu binbaşı yakalandı.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, gece saatlerinde harekete geçti. Operasyonla, FETÖ mensubu ihraç binbaşı Ş.K. kayıtsız olarak saklandığı lüks bir sitede yakalandı. 3 yıldır firari olan Ş.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin, Ankara ve İstanbul illerinde “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” ve “ Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçlarından 2 ayrı soruşturması ve hakkında farklı mahkemeler tarafından verilmiş yakalama kararı bulunuyordu.
Etiketler: FETÖ
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