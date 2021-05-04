Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1. Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Basında "Piyade Er Sarmaşık'ın ölümünün intihar değil, şüpheli bir ölüm olduğu" yönünde haberlerin yer aldığının ifade edildiği açıklamada, "İlk bilgiler kapsamında, Piyade Er Caner Sarmaşık'ın 29 Nisan 2021 tarihinde nöbetteyken intihar ettiği belirlenmiştir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır" sözlerine yer verildi.