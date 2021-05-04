Pençe operasyonlarında Avaşin-Basyan bölgesinde Mehmetçik’in hassas burunlu köpeği Albeyaz, teröristlerin bulunduğu mağarayı tespit etti.

Albeyaz'a da kurşun sıkan teröristlerin bulunduğu mağarayı F-16’lar yerle bir etti.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe operasyonlarında F-16'lar, hassas burunlu köpek Albeyaz'ı vuran teröristlerin bulunduğu mağarayı yerle bir etti. Teröristlerin köpeği mağara girişinde vurarak koordinatlarını ele verdikleri operasyonun detayları @trthaber’de. https://t.co/QvbykPEB1f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2021

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