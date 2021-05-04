Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör mağarasına Albeyaz operasyonu
F-16’lar, hassas burunlu köpek Albeyaz’ı vuran teröristlerin bulunduğu mağarayı yerle bir etti. 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe operasyonlarında Avaşin-Basyan bölgesinde Mehmetçik’in hassas burunlu köpeği Albeyaz, teröristlerin bulunduğu mağarayı tespit etti.
Albeyaz'a da kurşun sıkan teröristlerin bulunduğu mağarayı F-16’lar yerle bir etti.
Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe operasyonlarında F-16'lar, hassas burunlu köpek Albeyaz'ı vuran teröristlerin bulunduğu mağarayı yerle bir etti. Teröristlerin köpeği mağara girişinde vurarak koordinatlarını ele verdikleri operasyonun detayları @trthaber’de. https://t.co/QvbykPEB1f— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2021
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